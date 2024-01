Romário bate em carro de R$2,2 milhões de MC Daniel; veja

Um encontro curioso aconteceu entre Romário e MC Daniel no final de semana. O cantor conta que, após sair de uma festa da Anitta, no Rio de Janeiro, foi surpreendido com alguém batendo em seu carro, um Porsche 911. Qual a surpresa ao sair do veículo e dar de cara com Romário? Em clima descontraído, os dois foram às redes sociais esclarecer a situação nesta segunda, 22.

Quem começa a contar é o MC. "Eu estava indo embora, e encostaram no carro. Eu desço pra falar com o cara...". Romário, então, interrompe: "Aí sou eu!". Os dois começam a rir, e e ex-jogador se justifica afirmando que o carro do MC teria parado em sua frente. MC Daniel, então, zomba da situação e pede desculpas. "Me desculpa, eu tô errado! Eu não tenho Copa do Mundo!"

Recentemente, Romário assumiu a presidência do America Football Club, tradicional clube carioca, com mandato de 2024 a 2026. Ele foi eleito em novembro do ano passado e oficializou sua posse no dia 6 de janeiro.