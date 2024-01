Mc Daniel é flagrado curtindo show de Anitta: ‘Proibido shippar’

A cantora Anitta iniciou sua segunda semana de turnê em homenagem às escolas de samba, intitulada Ensaios de Anitta, em Fortaleza neste domingo, 14. Em tom de diversão, o cantor e funkeiro Mc Daniel postou uma foto segurando Anitta no colo, mas avisou: “Proibido shippar”. Ele foi visto curtindo o show da cantora em Fortaleza, que homenageou a escola de samba do Rio de Janeiro, Salgueiro.

Mc Daniel havia participado do show de Anitta em Brasília, no sábado, 13, com Pabllo Vittar e Naldo, e viajou com ela para Fortaleza. No sábado, a cantora homenageou a escola Mocidade Independente de padre Miguel, com figurino de Daniel Ueda.

Já o show de domingo foi em homenagem à Salgueiro, escola de samba do Rio. Felipe Amorim, Matuê, Duda Beat e Rogerinho fizeram parte das atrações musicais da noite, além do grupo cearense de dança Cia 085, que fez uma apresentação especial no show. Anitta vestiu um look vermelho, inspirado no desfile de 2020, que homenageou Benjamin de Oliveira.