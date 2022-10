Ronnie Von revela ter sofrido agorafobia: ‘Você começa a passar mal e suar frio’

Ronnie Von é o convidado desta quinta-feira, 20, do programa Sensacional, da Rede TV!. Na gravação do programa, ele falou sobre sua experiência com o transtorno de ansiedade e revelou que já teve agorafobia.

O apresentador de 78 anos, que foi contratado pela emissora recentemente, disse que acredita que ninguém deva esconder que sofre de ansiedade e comentou situações que passou por conta da doença.

“Eu tive um negócio chamado agorafobia, em que você não pode ter muita gente em volta, porque você começa a passar mal e suar frio”, revelou à apresentadora Daniela Albuquerque.

“Imagina, eu, aviador, tive que ficar algum tempo sem viajar de avião, porque estava trancado com um monte de gente à minha volta”, completou, segundo o site da Rede TV!.

Ronnie ainda comentou que precisou sair às pressas de um casamento por conta do transtorno: “Na igreja comecei a passar mal e a suar frio”.

“Três horas da manhã acordei a Kika (esposa de Ronnie) e disse: ‘Aqui na gaveta você vai encontrar o contrato de não sei o que’ e ela: ‘Por que você está falando isso?’. Respondi: ‘Porque eu estou morrendo’. Você tem a sensação nítida de que está morrendo”, revelou.

A entrevista na íntegra vai ao ar na Rede TV!, às 23h, nesta quinta-feira, 20.