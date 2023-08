Roteirista vencedor do Oscar chama Tom Cruise de ‘maníaco egocêntrico’ e critica Nicole Kidman

O roteirista Frederic Raphael, 91, lançou um novo livro que já está rendendo polêmicas. Segundo o vencedor do Oscar, responsável também pelo drama erótico De Olhos Bem Fechados (1999), o ator Tom Cruise é um “maníaco egocêntrico” e seu casamento com Nicole Kidman não teve paixão.

Não é a primeira vez que o roteirista se torna assunto por seus livros. Em sua obra de 1999, Kubrick - de Olhos bem Abertos, Raphael atacou o falecido diretor de forma infame, criticando-o por seu estilo notoriamente exigente. O desentendimento o levou a ser desconvidado da premiere de De Olhos Bem Fechados pela família Kubrick.

Tom Cruise e Nicole Kidman em 'De Olhos Bem Fechados' Foto: Warner Bros. / REUTERS

Agora, o roteirista retoma o assunto em sua nova obra, Last Post (via Daily Mail). No livro, Raphael deixa claro que ainda há ressentimento com o diretor e questiona a escolha de Tom Cruise e Nicole Kidman (então casados) como protagonistas do drama de 1999.

“Havia algo apenas um pouco ingênuo em sua ideia de que escalar um casal para interpretar um casal permitiria que você colocasse “a verdade” na tela?”, escreveu, se direcionando a Kubrick. “Você honestamente supôs que Cruise e Kidman estavam ligados por uma paixão genuína, em vez de uma fusão carreirista?”.

Para Raphael, Cruise seria controlador e autocentrado. “Nunca fui chamado de mentiroso por ninguém como fui pelo clã Harlan e por Tom Cruise, maníaco por controle egocêntrico com quem nunca falei”, escreve ele.

Acredita-se que a observação seja uma referência a uma entrevista de Cruise a Roger Ebert em 1999, que criticou o livro mordaz de Raphael sobre Kubrick. Na época, Cruise foi citado dizendo que Raphael não teria escrito a obra se Stanley estivesse vivo. “Oportunista. Auto-serviço. Impreciso. Eu não conheço esse homem e nunca o encontrei”, teria dito o ator.

Nicole Kidman e Tom Cruise comparecem à premiere de 'De Olhos Bem Fechados', em 1999 Foto: FRED PROUSER / REUTERS

Ao longo do texto, Raphael também atacou Kidman, dizendo que a atriz, vencedora do Oscar, “é uma estrela há muitos anos para muitas pessoas” que, para ele, não é memorável: “Você consegue pensar em um único filme dela que gostaria de ver novamente?”.

Tom Cruise e Nicole Kidman não se pronunciaram sobre o assunto. O casamento dos atores, citado na obra, acabou em 2001 – dois anos após o lançamento de De Olhos Bem Fechados.