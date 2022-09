‘RuPaul’s Drag Race’: turnê ‘All Winners’ trará ao Brasil cinco campeãs do reality show

Nos dias 28 e 29 de janeiro de 2023, as cinco vencedoras do reality show RuPaul’s Drag Race estarão em São Paulo para a turnê All Winners. As campeãs Jinkx Monsoon, Shea Couleé, Jaida Essence Hall, Trinity The Ruck e Yvie Oddly farão duas únicas apresentações no Cine Joia. Os shows exclusivos, serão realizados pelas empresas de entretenimento Realness e Priscilla.

A atração, que desembarcará no Brasil no próximo ano, é fruto do sucesso da última temporada da série derivada Rupaul’s Drag Race: All Stars, que apresentou apenas as campeãs das edições anteriores.

“Decidimos nos unir para entregar espetáculos cada vez maiores aos fãs brasileiros, que são considerados os melhores do mundo pelas próprias drag queens gringas”, afirma Leonardo Polo, fundador da Priscilla.

Segundo Paulo Matos, que esta à frente da Realness, esse não é o primeiro projeto para essa parceria. “A ideia é continuar com mais projetos grandiosos. Tanto é, que uma segunda edição já está nos nossos planos, além de outros eventos especiais”, afirmou.

A escolha de duas datas é também para proporcionar que as artistas tenham um contato maior com o público e interaja com a plateia tirando fotos. Segundo os organizadores do evento, a finalidade é atender ao maior número de fãs possível em uma ocasião mais intimista.

O evento acontece no Cine Joia e já tem ingressos disponíveis para venda.

