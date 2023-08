Priscila Castello Branco: Saiba quem é a humorista, nova namorada de Fábio Porchat

Neste domingo, 20, Fábio Porchat surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto ao lado de sua nova namorada, Priscila Castello Branco, nas redes sociais. A comediante, que vem se destacando como uma das novas promessas do stand-up nacional, ganhou ainda mais atenção com a revelação do relacionamento.

Com 34 anos, Priscila Castello Branco já é uma figura conhecida no teatro e na televisão, com sete anos de experiência no meio artístico. Em 2021, ela ganhou reconhecimento ao participar do reality show Futuro Ex-Porta, transmitido pelo canal do YouTube do Porta dos Fundos, onde Porchat é um dos sócios. Sua performance a levou à sexta posição no programa.

Seu talento também pode ser visto em novelas da Globo, como Salve-se quem puder (2020) e Deus Salve o Rei (2018). No entanto, sua jornada no mundo das artes não foi fácil. Aos 17 anos, Priscila passou por uma experiência traumática de assédio por parte de um ex-diretor, o que a fez repensar sua carreira no teatro. Em uma entrevista ao jornal O Globo, ela relembrou: “Quando eu tinha 17 anos, ele deu em cima de mim e de outras alunas. Fiquei impactada e pensei: ‘Não é para mim’”.

Mesmo formada em Direito, a paixão de Priscila sempre foi a comédia. Criada em um ambiente feminino forte, ao lado de sua irmã Pamela e sua avó Lourdes, e sem a presença do pai por mais de duas décadas, ela encontrou na comédia uma maneira de se expressar. Atualmente, Priscila está trabalhando em um projeto cinematográfico com o roteirista e diretor Fernando Ceylão. Ela é determinada em sua missão de quebrar estereótipos na comédia, afirmando: “Ainda há quem pense que mulher fazer comédia é vulgar”.

Fábio Porchat deixa comentário em post de Priscila Castello Branco nas redes Foto: Instagram/@pritello/Divulgação

A relação entre Porchat e Priscila ganhou os holofotes após especulações de que estavam juntos antes do fim do casamento de Porchat com Nataly Mega, com quem esteve por oito anos. O divórcio, anunciado em janeiro, gerou burburinho, especialmente pelas declarações de Porchat sobre sua decisão de não ter filhos. Enquanto ele mantinha essa postura publicamente, fontes afirmam que, em conversas privadas com Nataly, a situação era diferente.