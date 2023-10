Saiba quem é Damiano David, cantor do Måneskin que faz cenas quentes com Anitta em clipe

Damiano David, vocalista da banda italiana Måneskin, tem sido destaque nas mídias recentemente devido à sua colaboração com a cantora Anitta.

O cantor italiano, que já declarou seu amor pelo Brasil, agora protagoniza cenas quentes com a brasileira no clipe Mil veces, novo single da Anitta. Confira mais informações sobre Damiano David.

Quem é Damiano David?

Nascido em Roma, Damiano David tem 24 anos e é o vocalista da banda Måneskin. A banda ganhou destaque mundial após vencer o Festival Eurovision em 2021.

Thomas Raggi (guitarra), Damiano David (voz), Victoria De Angelis (baixo), Ethan Torchio (bateria), os integrantes da banda Måneskin, vencedora do festival Eurovision em 2021 Foto: Peter Dejong/AP Photo

Damiano é conhecido por suas inúmeras tatuagens, somando mais de 30 pelo corpo. Algumas das mais notáveis incluem “Il ballo della vita” (a dança da vida) entre o pescoço e o peito, uma rosa com a palavra mãe, o rosto de Jesus Cristo, e a frase “Do boys don’t cry” (com o “don’t” riscado).

Em relação à sua vida pessoal, Damiano terminou um namoro de mais de cinco anos com a modelo Giorgia Soleri em junho passado. Desde então, não assumiu publicamente nenhum outro relacionamento.

Anitta e Damiano: entre clipes e especulações

Desde a última edição do Rock in Rio, em 2022, Damiano já havia demonstrado sua paixão pelo Brasil. Durante sua passagem pelo país, ele adquiriu camisas de times brasileiros e chegou a afirmar no palco do festival que amava a língua portuguesa. Em setembro de 2022, ao postar fotos de sua viagem ao Rio, ele agradeceu ao público brasileiro e brincou ao misturar português e inglês: “Obri-fucking-gado”.

As suspeitas de um possível affair entre Anitta e Damiano começaram no MTV VMA, quando ele foi flagrado olhando para a cantora brasileira.

As especulações ganharam força quando Anitta, em entrevista à revista Quem, mencionou que, após uma consulta com uma cartomante, decidiu continuar o flerte com o cantor. Ela revelou que existe alguém com quem está conversando, mas não deu mais detalhes. Vale lembrar que Anitta não assume nenhum relacionamento desde o fim do seu affair com o ator italiano Simone Susinna, do filme 365 dias da Netflix.

O clipe Mil veces

Após fazer mistério sobre seu par romântico no clipe de Mil veces, Anitta confirmou que é Damiano David o escolhido. A confirmação veio após os fãs identificarem uma tatuagem de aranha no pé do cantor, semelhante à vista no clipe.

Nas redes sociais, a cantora brasileira tem compartilhado trechos do clipe. Em uma de suas postagens, o italiano deixou o seu comentário. “Minha namorada por um dia”, disse.

Anitta e Damiano David estrelam clipe 'Mil Veces' Foto: @anio

Mil veces estreia na quinta-feira, 19, promete cenas quentes entre a cantora e Damiano. No De Frente com Blogueirinha, Anitta disse que estava nervosa durante as gravações devido às cenas intensas com o cantor italiano. Ela chegou a mencionar que precisou beber tequila para gravar algumas das cenas mais ousadas.