Sandy revela por que não mostra o rosto do filho de 9 anos na internet; entenda

A fim de preservar a imagem e privacidade do filho, Sandy optou por não expor o pequeno Theo, de 9 anos de idade, nas redes sociais. Em declaração dada durante a sua primeira entrevista para um podcast, a cantora revelou que preserva a identidade dele porque quer que o garoto “tenha essa escolha”.

Sandy participou do Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme nesta terça-feira, 15. “Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo. Quem vê ele na rua sabe, fãs que veem ele chegando nos shows comigo e super respeitam a minha vontade. Mas se ele vai no shopping com a minha sogra ou com o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é”, explicou a artista.

Sandy participa do 'Quem Pod, Pod', de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme Foto: Reprodução/Youtube/Quem Pode, Pod

Sandy pontuou que por morar em uma região com poucos paparazzi, ela tem a opção de resguardar a imagem do filho. A cantora e a família moram em Campinas, município de São Paulo. A estrela ainda pontuou que pede para que os pais dos amigos de Theo não publiquem fotos do pequeno nas redes sociais.

“É muito bom poder dar essa opção para ele”, disse. No entanto, a estrela ponderou e afirmou que no futuro é muito provável que Theo queira criar uma rede social e se expor de alguma maneira. “Eu queria que essa escolha fosse dele porque ele nao tem nada a ver com a minha fama.”

Sandy raramente publica fotos de Theo nas redes sociais. Quando o faz, é ao lado do pai, o músico Lucas Lima. No entanto, o pequeno sempre aparece de costas.