Sérgio Mallandro passa por cirurgia e brinca: ‘Daqui a pouquinho estou dando cambalhota por aí'

Nesta quinta, 2, Sérgio Mallandro gravou um vídeo em seu Instagram revelando que passou por uma cirurgia no quadril para a implantação de um prótese. O procedimento foi feito no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

Serginho realizou uma artroplastia, operação que substitui uma articulação danificada ou doente por uma prótese de metal ou de plástico. De acordo com o humorista, o objetivo é ter mais qualidade de vida.

“Estou aqui me recuperando da minha cirurgia no quadril. Coloquei uma prótese no quadril para voltar a treinar jiu-jítsu, dar uma caminhada forte na praia e ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Tomei coragem, e foi tudo maravilhoso”, disse ele ainda no hospital.

Em um story, Mallandro mostrou que estava acompanhado da namorada, a executiva Danielly Borges, e postou foto com a equipe médica. “Daqui a pouquinho estou dando cambalhota por aí”, brincou ele. Sérgio se recupera em casa do pós-operatório.

Sérgio Mallandro com equipe médica após cirurgia no quadril Foto: Instagram/Sérgio Mallandro