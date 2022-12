Shakira convida Raphael Vicente para dançar em seu próximo show no Brasil

Depois de ter sido surpreendido de manhã com o compartilhamento de seu vídeo por Shakira, o influenciador digital Raphael Vicente recebeu mais um afago da diva pop. Nesta tarde de terça, 6, a cantora colombiana convidou o influenciador a estar com ela no palco no próximo show que ela fizer no Brasil.

Waka Waka na Maré: influenciador Raphael Vicente recria hit de Shakira para Copa Foto: @raphaelviicente/Twitter

Shakira retuitou o post de Raphael em que ele dizia ter perdido a reação com o elogio a seu vídeo. “E eu também estou muito feliz de te ver tão emocionado! Você vai ter que dançar comigo na minha próxima apresentação no Brasil”, escreveu a cantora.

E eu também estou muito feliz de te ver tão emocionado! Você vai ter que dançar com migo na minha próxima apresentação no Brazil!!!!! ❤️ https://t.co/CuDrHZ6AFC — Shakira (@shakira) December 6, 2022

Mais cedo, Shakira publicou o vídeo produzido por Raphael que tem como música-tema Waka waka. A gravação é um conteúdo especial feito pelo influenciador para a Copa do Mundo. Emocionado, Raphael Vicente escreveu: “Meu Deus, como vou responder a Shakira?”

MEU DEUS COMO VOU RESPONDER A SHAKIRA??????



A MARÉ TE AMAAA MUITO MULHER

MUITO OBRIGADOOOOOO

COME O BRAZIL

😭😭😭😭😭😭😭😭😭 — rapha (@raphaelviicente) December 6, 2022