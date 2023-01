Shakira manda construir um muro entre sua casa e da ex-sogra

Shakira decidiu se distanciar de vez de qualquer contato com a família de Gerard Piqué. Segundo o jornal espanhol Marca, a cantora está construindo um muro para separar sua residência da casa da ex-sogra Montserrat Bernabeu.

A residência da mãe de seu ex-marido fica no mesmo terreno que a dela e, apesar de independentes, as duas são conectadas por alguns acessos. Veja as imagens aqui.

Shakira e Gerard Piquéanunciaram a separação em 4 de junho depois de 11 anos de relacionamento e agora enfretam disputas legais. Foto: Sergio Perez/Reuters

De acordo com a publicação, um caminhão de cimento e máquinas de construção foram vistas perto do imóvel. Na semana passada, Shakira já havia colocado uma bruxa apontando para a casa da ex-sogra.

O fato ficou ainda mais curioso, pois também estava tocando sua nova música em último volume. No dia 12, a artista lançou a faixa Shakira BZRP Music Sessions 53.

A parceria com o DJ Bizarrap possui diversas indiretas para seu ex-marido. Na letra da canção, a cantora critica o atleta e ironiza as supostas traições que repercutiram nas redes nos últimos meses. Em diversos termos em espanhol, a artista ainda repete a palavra Piqué.