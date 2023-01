Shakira está fazendo sucesso com sua nova música em parceria com o DJ Bizarrap, Shakira BZRP Music Sessions 53, com diversas indiretas para seu ex-marido, Gerard Piqué. No entanto, alguns fãs notaram algo diferente na varanda da casa da cantora colombiana: uma bruxa apontando para a casa da sua ex-sogra, que mora na frente. O fato ficou ainda mais curioso pois também estava tocando seu novo hit em último volume.

Shakira teria colocado uma fantasia de bruxa na varanda apontando para casa da ex-sogra; assista Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

O registro foi compartilhado pelos fãs da cantora nas redes sociais. Em um trecho da nova faixa, ela fala sobre a nova namorada do jogador. O Page Six publicou que Piqué teria traído a famosa com sua atual namorada, Clara Chia Marti, uma modelo de 23 anos, enquanto a cantora tem 45 anos.

“Eu valho duas de 22 [anos]/ Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Sou muita areia pro seu caminhãozinho/ por isso está com uma garota igualzinha a você”.

Em outro momento, ela entoa: “Entendi que não é culpa minha o fato de estarem te criticando/ Eu só faço música, desculpa ter respingado em você”, brinca em trecho em que utiliza a palavra “sal-piqué” em espanhol.

🧙‍♀️🔊 Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023

ELA É AFRONTOSA ELA



Shakira colocou uma música altão e em looping na casa dela



Detalhe 1: É a música que ela fez AMASSANDO o Pique

Detalhe 2: Shakira é vizinha da EX SOGRA, MÃE DO PIQUE

Detalhe 3: Tem uma bruxa apontada pra casa da ex sogra



kkkkkkkkkkkpic.twitter.com/EYMdGNOwN3 — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) January 14, 2023

Gente, e a Shakira com a nova música no talo e um boneco de bruxa na varanda virado para a casa da sogra?



- Primeiro a vingança, depois a terapia.., ENFIM, prioridades 😅#ShakiraBZRP #ShakiraPique pic.twitter.com/UETMX9UsvG — Vem fazer Direito 👩‍⚖️ (@vemfazerdireito) January 15, 2023

De acordo com o programa de TV espanhol, Socialité, a artista teria desconfiado do ex-marido, por conta de um pote de geleia. Segundo a atração, a cantora fez uma viagem de trabalho e quando retornou para casa que morava com o jogador, notou que alguém havia comido sua geleia favorita.

Shakira e Piqué assinam divórcio

O El País noticiou que o ex-casal assinou o divórcio presencialmente, em Barcelona, na Espanha, no dia 1 de dezembro. O ex-casal compareceu no Tribunal de Primeira Instância e Família de Barcelona acompanhado das suas respectivas equipes jurídicas e se encontraram apenas dentro do tribunal. Houve também a assinatura do acordo sobre a guarda dos filhos, Milan, 9 anos e Sasha, 7 anos.