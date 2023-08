Sheron Menezzes mostra como foi viagem de férias no Caribe; veja fotos

Após protagonizar a novela das 18h, Vai na Fé, da TV Globo, Sheron Menezzes curtiu o seu descanso merecido no paraíso. A atriz, que estava de férias no Caribe, compartilhou nesta terça-feira, 8, o álbum de fotos da viagem. Nele, a artista aparece aproveitando um passeio de barco ao lado das colegas de cena Clara Moneke, Carla Cristina Cardoso e Letícia Salles.

Na legenda, a atriz brincou que não queria voltar para a vida real. “Uma vida de Sol, sal, barco e comida, é pedir muito? Não queria que acabasse. Pena que a vida real já bateu na porta”, comentou.

Sheron Menezzes publica foto ao lado das colegas de cena Clara Moneke, Carla Cristina Cardoso e Letícia Salles. Foto: Reprodução/Instagram/@sheronmenezzes

A artista viajou para São Paulo na manhã desta quarta-feira, 9, para o seu compromisso no programa Encontro com Patrícia Poeta. Na conversa, Sheron falou sobre o seu primeiro papel como protagonista na TV e, emocionada, ressaltou o quanto se orgulha do trabalho.

A novela termina nesta sexta-feira e atores que contracenaram com a estrela enviaram homenagens e agradeceram a parceria, como a atriz Elisa Lucinda, que interpretou a mãe da artista na trama.

Sheron Menezzes recebe recado da atriz Elisa Lucinda, que interpretou a mãe da artista na trama Foto: Reprodução/TV Globo

Descanso no paraíso

Continua após a publicidade

Além de compartilhar a paisagem paradisíaca, Sheron mostrou as refeições e os looks de praia -que arrancaram elogios dos fãs e seguidores da atriz. “Você é uma mulher simplesmente incrível”, escreveu um. “Sol, Erica, Bruna e Kate, que grupo meus amigos”, enfatizou outro.