Sid Wilson, do Slipknot, fala sobre queimaduras após incidente: ‘Rosto derretido’

“Todo o meu braço direito está enfaixado. Meu rosto está basicamente derretido do nariz para baixo, mas o inchaço diminuiu, e dizem que é incrível como o rosto está meio que se regenerando. Ocorre bem rápido, parece sarar muito rápido. Já tive dias melhores, eu acho, mas eu estou vivo, então estou bem”, disse em entrevista à Fox News.

O acidente ocorreu na última semana, em sua fazenda no Iowa, Estados Unidos, onde ele mora com sua mulher, Kelly Osbourne, e seu filho Sidney, de dois anos. De acordo com Wilson, ele foi queimado por uma fogueira.