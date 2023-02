Sikêra Júnior é internado com otite bacteriana severa e sua mulher tranquiliza: ‘Quadro estável’

Nesta quarta, 15, Laura Peixoto gravou um vídeo para tranquilizar o público em relação ao estado de saúde do marido, o apresentador Sikêra Júnior, que está internado por conta de um quadro de otite bacteriana severa.

A otite nada mais é do que a denominação para infecções e inflamações do ouvido. No caso da severa bacteriana, considerada grave, ela ocorre na parte externa da pele do canal auditivo, causada por bactérias. Laura conta que Sikêra sentiu uma dor no ouvido após o pouso do avião, quando retornavam de uma viagem de férias.

Leia também MPF pede prisão de Sikera Júnior e aplicação de multa por crime de racismo

“Sikêra está com otite severa e por esse motivo precisou internar, apresenta quadro de saúde estável, pedimos que os que o amam continuem orando para que logo ele vá pra casa, e não acreditem em nenhuma notícia que não seja passada por mim. Atenciosamente, Laura, familiares e amigos”, escreveu ela no comunicado.

O apresentador do Cidade Alerta, Luiz Bacci, compartilhou o vídeo feito por Laura e escreveu que o contratado da RedeTV! “estaria em coma induzido para controlar a agitação”. Bacci disse que Sikêra se encontrava “na UTI de um hospital particular em Manaus”, sendo que o âncora teria “chegado com quadro de confusão mental devido à progressão da doença mal curada”.