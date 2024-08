Carlos Alberto de Nóbrega chora ao lamentar morte de Silvio Santos; veja vídeo

Em determinado momento, o humorista se dirigiu diretamente ao comunicador em sua fala: “Eu sinto falta, Silvio, de a gente discutir. De rachar a conta do jantar, da entrada do cinema, do teatro. Sinto falta das vezes em que a gente se encontrava na casa do meu pai, dos meus aniversários...”

“O que mais me dói, Silvio, é mais ou menos a dor que eu senti quando o [Ronald] Golias foi embora. Porque outros artistas vieram, mas um amigo igual ao Golias eu não teria nunca mais” disse Carlos Alberto de Nóbrega, começando a chorar.