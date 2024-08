Morre Silvio Santos: Artistas repercutem morte do apresentador; veja homenagens

Silvio Santos morreu neste sábado, 17, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1. Diversos artistas e famosos usaram as redes sociais ou o espaço na programação de emissoras de TV para lamentar a morte do apresentador do SBT.

PUBLICIDADE Marcos Mion, apresentador, o definiu como um “ícone cultural brasileiro”. A atriz Maisa Silva relembrou a convivência no início da carreira, ainda criança: “Silvio deu asas para o meu sonho”. Já o ex-diretor da TV Globo, Boni, destacou a importância de Santos para a emissora do Rio: “Uma pessoa que ajudou muito a Globo. Eu devo muito ao Silvio Santos. Ele ajudou com as novelas, emprestou dinheiro para a gente”. Confira algumas das declarações a respeito da morte de Silvio Santos abaixo:

Carlos Alberto de Nóbrega, no Instagram:

“Adeus, amigo. Foram 70 anos de amizade e uma saudade que será eterna”

Marcos Mion, na Globo:

“Silvio é um ícone cultural brasileiro. Obviamente sempre foi minha maior inspiração. Quem assiste ao programa sabe que faço trejeitos e brincadeiras como uma homenagem, mas também como único jeito de fazer as coisas. Comandar um auditório é como o Silvio comanda, é esse o jeito, não tem outro”.

César Filho, no SBT:

“Hoje é o dia mais triste da televisão brasileira de todos os tempos. A gente não esperava jamais que perderia nosso herói. Sempre tem um momento da nossa vida que o Silvio Santos esteve presente. O Silvio mudou a minha vida, mudou a minha história. A gente tinha esperança que ele pudesse se recuperar.”

Maisa Silva, no Instagram:

“O Silvio deu asas para o meu sonho, que era apresentar um programa de TV. ‘Mas uma criança de cinco anos? Apresentar programa ao vivo, fazer merchan lendo TP?’ Para ele, nada idsso era impossível. Até poderia ser incomum, mas o Silvio gostava disso. Ele enxergava coisas que as outras pessoas não viam. [...]

Obrigada, Silvio, por nos ensinar a importândia de transmitir alegria para o povo brasileiro. Eternamente grata por tudo o que transformou na minha vida”.

Faustão, no Instagram:

“Faltam palavras para descrever o que foi Silvio Santos. Poupando elogios, só resta dizer que foi um dos brasileiros mais brilhantes que já pisou por aqui. Descanse em paz”.

Adriane Galisteu, na Record

“Acordei com o coração apertado, como todos os brasileiros. Tem pessoas que serão imortais, é o caso do Silvio. Tem pessoas que não deveriam morrer, também é oc aso do Silvio. A gente nunca está preparado para isso, não importa quantos anos a pessoa tenha. Ele deixa uma marca no coração que nunca vai sair. Vou ser velhinha e ainda falar do Silvio Santos. Um homem de 93 anos que parecia um cara muito jovem”.

Otávio Mesquita, na Record:

“Sempre me atendeu bem. Todas as vezes que eu fazia uma coisinha errada, ele me ligava. Mesquita, muda assim, desse jeito, deixa a barba crescer, o cabelo branco, porque você é um cara que vai envelhecer, mas vai ter bom humor.”

Boni, na Globo:

“Silvio Santos sempre foi único como apresentador, único como empresário. E nesse momento, o Brasil inteiro deve estar muito triste com a perda dessa pessoa extraordinária. Foi, inclusive, uma pessoa que ajudou muito TV Globo. E eu devo muito ao Silvio Santos. Ele ajudou com as novelas, ele emprestou dinheiro para a gente pagar a folha”.

Fafá de Belém, no SBT:

“Fiz o Programa Silvio Santos na Tupi, na TVS, no SBT. Uma menina que chegou com 18 anos de Belém, foi recebida por esse homem, o maior comunicador de todos os tempos, como se fosse uma filha. Me achava engraçada.”

Larissa Manoela, no Instagram:

Que alegria a minha ter dividido vários momentos ao seu lado. Quantos programas, quantos ensinamentos.Carrego no meu peito e em minha memória todas as trocas que tivemos, todas as dicas que você me deu!

Luciano Huck, no Instagram:

“O primeiro comunicador a compreender o real tamanho do Brasil, a não ignorar a diversidade da nossa população e a estender o microfone e as câmeras para todos os brasileiros”.

Gilberto Gil, no X:

“Nossos domingos nunca mais serão os mesmos. Descanse em paz, Silvio Santos”

Fátima Bernardes, no Instagram:

“Impossível falar de televisão e da história da comunicação no Brasil sem citar o nome dele. Silvio Santos morreu hoje aos 93 anos. Não cheguei a conhecê-lo, mas era como se conhecesse. Tinha o dom de falar com o público. De se fazer íntimo. Construiu um império, mas continuava ser o animador de auditório. Meu carinho pra família e pro seu imenso público”.

Tatá Werneck, no Instagram:

“Hoje é daqueles dias em que todo mundo vai lembrar o que tava fazendo. Um homem que perseverou e mudou sua própria realidade e a maneira de se fazer televisão. Criou um jeito único. Uma melodia. Um comunicador que influenciou toda uma geração de profissionais de tv. Eu sempre fui muito fã”

Isabella Fiorentino, no Instagram:

“Silvio Santos é a figura mais querida e amada de todos os brasileiros,não existe uma só pessoa nesse país que não tenha lembranças de momentos inesquecíveis em família enquanto assistiam seu programa!”

Luan Santana, no Instagram:

“‘Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar’. obrigado por tudo, Silvio”.

Wanessa Camargo, no Instagram:

“Hoje, o Brasil se despede do maior comunicador que este país já viu. Silvio Santos não foi apenas um ícone da televisão; ele foi um mestre em conectar corações, um farol de alegria e esperança para milhões de lares. Tive o privilégio de estar em seu palco, de sentir sua energia, seu carisma incomparável, e de ver de perto o quanto ele transformou vidas, inclusive a minha”.

Thiago André, o Thiaguinho, no Instagram:

“O Brasil acorda mais triste hoje… O maior comunicador da história do Brasil nos deixou”.