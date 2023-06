Stênio Garcia diz que harmonização faz parte do desejo em voltar a trabalhar

Após Stênio Garcia compartilhar durante o programa Fofocalizando, no SBT as transformações com procedimentos estéticos que realizou, o ator revelou em entrevista para O Globo que o intuito é para que novas oportunidades de trabalho possam surgir novamente. O ator de 91 anos revelou que fez tratamento para papada, lasers que alteram a textura da pele, estimulando o colágeno, ultrassom, preenchimentos labial, mandíbula, malar e sobrancelha com uso de botox.

“Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? C*****”, disse ele, que está longe da TV desde 2021, quando participou da série Filhas de Eva, da Globo.

Stênio Garcia seria a pessoa mais velha a fazer harmonização facial no Brasil Foto: Reprodução/Instagram/@steniogarciaoficial

“Saudade da TV a gente sempre tem. Não quero me aposentar”, contando que está com duas propostas para o teatro.

Ele revelou também que o inchaço irá diminuir e que a transformação também elevou sua autoestima.

“Estou me sentindo com menos 15 anos, mas não é definitivo. De dois em dois anos tem que refazer. No entanto, toda essa transformação já me deu mais qualidade de vida, de trabalho. Quem mais vai levar vantagem nisso tudo é a minha mulher [atriz Mari Saade]”, completou.