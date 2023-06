Stênio Garcia surpreende fãs ao mostrar resultado de harmonização facial; veja antes e depois

Aos 91 anos, Stênio Garcia passou por uma transformação no rosto e surpreendeu os fãs nesta terça-feira, 13. O ator, que surgiu rejuvenescido no programa Fofocalizando, do SBT, passou por procedimentos estéticos como ultrassom, preenchimentos labial, mandíbula, malar e sobrancelha com uso de Botox.

O artista também fez tratamento para papada e passou por lasers que alteram a textura da pele, estimulando o colágeno.

Segundo os apresentadores da atração, Stênio seria a pessoa mais velha a fazer harmonização facial no Brasil. “Estou me sentindo bastante renovado, pelo menos 15 anos a menos. É incrível! Estou me vendo pela primeira vez, é impressionante”, comemorou.

O veterano fez questão de postar o antes e o depois no Instagram e recebeu dezenas de elogios. “Ficou muito bom. O povo mais novo fazendo e dando ruim. O seu ficou uma belezura”, disse uma seguidora. “Ficou muito bom porque ficou natural”, disse outra. “Aperfeiçoou os contornos e textura da pele sem tirar a identidade. Perfeito!!! Parabéns!!”, ressaltou uma fã. “Dava uns 58 (idade). Conheço o Stênio há anooosss. Ele é muito simpático”, falou outra.

Por outro lado, alguns usuários da rede social contaram que não curtiram muito o resultado dos procedimentos. “Não gostei, até a sobrancelha ficou artificial”, comentou uma seguidora. “Meu Deus, o que fizeram com ele?”, perguntou um internauta.

Teve também os que compararam Stênio Garcia à personalidades famosas. “Ficou a cara do Dedé (Santana, ex-Trapalhões)!!”, destacou um usuário. “Pensei que fosse o Chiquinho Scarpa”, declarou outro. “O Bino (personagem interpretado pelo ator na primeira versão do seriado Carga Pesada, da TV Globo) virou Mestre dos Magos”, brincou outro seguidor. “Tá parecendo o Esdras (de Souza) (marido) da Gretchem”, falou uma usuária.

Stênio Garcia seria a pessoa mais velha a fazer harmonização facial no Brasil Foto: Instagram/@steniogarciaoficial