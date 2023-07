Tadeu Schmidt expõe fetiche curioso da mulher e revela que é vetado na Globo; entenda

Tadeu Schmidt revelou uma intimidade que movimentou as redes sociais. O apresentador do Big Brother Brasil, da TV Globo, contou um fetiche da mulher, durante bate-papo no Flow Podcast, exibido na última segunda-feira, 10. O comunicador disse que Ana Cristina fica bastante animada quando o vê jogando videogames, mais especificamente Super Mario Bros.

“A minha mulher ficava excitadíssima quando eu jogava Mario”, contou Tadeu. Um pouco confuso com a declaração, Igor Coelho perguntou o motivo de tanto fascínio. “Sei lá, ela me achava um tesão jogando Mario. Quando eu fazia uma jogada no controle, quando o Mario pulava, ela ficava: ‘Ai, mozão, que lindo, que lindo’”, detalhou o apresentador, e os dois caíram na gargalhada.

O comandante do BBB ainda disse que o personagem da Nintendo terminou virando um código secreto para o casal dar uma namoradinha. “Tanto que quando a gente queria fazer uma coisa mais safadinha, a gente falava: ‘Vamos jogar Mario’”, falou o jornalista.

Tadeu Schmidt e a mulher, Ana Cristina. Os dois são casados há 25 anos Foto: Instagram/@tadeuschmidt

Igor, então, quis saber: “Hoje em dia você não joga mais nada?”. Tadeu respondeu: “Hoje não jogo mais nada. Se eu fosse ficar uma hora jogando videogame, era uma hora que eu podia bater bola. Sou muito obcecado por jogar golfe”, ressaltou.

O assunto surgiu quando Tadeu relembrou a juventude rodeada de jogos eletrônicos, dos quais era um grande fã. Anos depois, ele passou o hobby para as filhas, e terminou chamando a atenção da companheira. “A minha mulher adora o Mario, o Mario Bros. A gente jogou muito quando as crianças eram pequenas. Zerei o Mario diante das meninas lá em casa”, contou.

Tadeu Schmidt e Ana Cristina são casados há mais de 25 anos, e são pais de Valentina, de 20 anos, e Laura, de 18.

Continua após a publicidade

Poucas horas após o assunto repercutir na internet, o apresentador surgiu nas redes sociais. Na legenda do meme de um casal abraçado assistindo a uma partida de Mario Kart, Tadeu escreveu: “Eu hoje, mais tarde”.

Vetado do jornalismo da Globo

Tadeu Schmidt contou que ao aceitar o convite para apresentar o BBB, em 2022, programa de maior audiência da Globo, foi informado que não poderia retornar ao jornalismo nunca mais.

O apresentador disse que os jornalistas da emissora não podem se envolver com marcas e fazer propagandas. Como ele fez comerciais nos últimos tempos, não pode mais voltar para a redação.

“Não posso mais ser jornalista, já estou fora do jornalismo. Inclusive, foi outra coisa que o Ali Kamel (diretor da Globo) disse: ‘Você está partindo e não voltará nunca mais porque fará merchandising, propaganda e não poderá mais voltar para o jornalismo’. Eu disse: ‘está bem’. O jornalista da Globo não pode se envolver com nenhuma marca por uma questão de imparcialidade”, comentou ele, na entrevista ao Flow Podcast.

Tadeu Schmidt começou a apresentar o 'Fantástico', oficialmente, em 2011. Antes, tinha passado por quadros esportivos Foto: João Cotta/Globo

Continua após a publicidade

Tadeu apresentou o Fantástico por 10 anos e, por 14, comandou o quadro Os Gols do Fantástico. Ele confessou que não esperava sair do dominical: “Achava que iria me aposentar ali (risos)”. Segundo ele, trocar o jornalismo pelo entretenimento foi uma mudança grande demais, mas que não hesitou após receber o convite diretamente de Boninho, diretor de núcleo da Globo.

“Estava participando do programa do Mion quando Boninho disse que eu deveria ligar para ele no dia 9 de setembro. Isso foi no início de agosto e ele não adiantou nada. Só disse isso e então eu imaginei qualquer coisa, menos apresentar o BBB. No dia da ligação, o Ali me chamou e contou a novidade. Que privilégio”, relembrou.

“Se a Globo me falar assim: ‘Tadeu, agora você vai para a guerra!’. Eu vou, cara. Estou aqui para fazer o que a empresa me manda. Sempre fui assim. Visto a camisa e estou aqui preparado para o que me mandarem fazer. E vou me preparar para isso. E sei da importância do BBB, sei o tamanho do BBB”, declarou.