Taís Araújo é internada e ficará de fora de primeiras gravações do ‘Masked Singer’

Taís Araújo deu entrada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na segunda, 8. A assessoria da atriz confirmou ao Estadão que ela precisou passar por um procedimento simples para tratamento de hérnia de disco lombar aguda e recebeu alta nesta quarta, 10.

Leia também: Taís Araújo revela que temeu perder sua carreira após viver Helena em ‘Viver a Vida’: ‘Frustração’

Em nota, a assessoria informou que “o diagnóstico das equipes dos doutores Roberto Kalil Filho e Francisco Sampaio Júnior para a causa das dores detectou uma hérnia de disco lombar aguda e, para o tratamento, foi submetida a um procedimento minimamente invasivo”.

Ainda segundo a assessoria, ela seguirá o tratamento domiciliar. Com isso, Taís precisará esperar até a próxima semana para retomar as gravações do programa The Masked Singer Brasil. Ela ficará ausente dos primeiros três episódios da nova temporada.

Masked Singer 2024

A Globo confirmou, em outubro de 2023, que o programa contará com novo elenco de jurados. Taís Araujo e Sabrina Sato seguem na bancada, que agora conta também com Paulo Vieira e José Loreto substituindo Eduardo Sterblicth e Mateus Solano.

A estreia da nova temporada está prevista para ir ao ar no dia 21 de janeiro.

Continua após a publicidade