Tâmara Contro revela que casamento com Projota chegou ao fim

Na tarde desta quarta-feira, 29, Tâmara Contro, 30, usou as redes sociais para revelar que o casamento dela com o rapper Projota, 36, chegou ao fim.

Juntos desde 2019, o ex-casal está à espera do segundo filho, Otto, que será o irmão mais novo de Marieva, 2 anos.

“Sim (estamos separados). Mas como estou emocionalmente instável por conta da gravidez, etc, não quero falar mais detalhes sobre esse assunto. Minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças. Espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações. Sei que Deus tem um plano maior pra mim. Seguimos...”, respondeu ela em um storie do Instagram.

Na reta final da gravidez, Tâmara não segue mais o cantor no Instagram, mas o ex-BBB ainda a segue.

Print Stories Tâmara Contro Foto: Reprodução/Stories/@tamycontro

O ex-casal estava junto desde 2019 Foto: Reprodução Instagram / @tamycontro





Continua após a publicidade