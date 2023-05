Taylor Swift e Matty Healy são vistos deixando estúdio juntos e agitam boatos de namoro; veja vídeo

A cantora Taylor Swift e o vocalista Matty Healy, do grupo The 1975, foram vistos novamente juntos nesta segunda-feira, 15. Em vídeos e fotos que circulam nas redes sociais e na imprensa internacional, os dois aparecem deixando um estúdio e entrando em um carro.

Ao sair do local, Taylor sorri, enquanto Matty coloca a mão em suas costas. Segundo a revista norte-americana People, os registros foram feitos na entrada do Electric Lady Studios, em Nova York, após uma sessão de gravações.

Matty Healy and Taylor Swift together in New York City.#MattyHealy #TaylorSwift



pic.twitter.com/RaCzhp2v7t — The 1975 TH (@the1975_thteam) May 16, 2023

Esta não é a primeira vez que o suposto casal é visto passando um tempo junto. Na semana passada, os artistas apareceram de mãos dadas em fotos tiradas no restaurante Casa Cipriani, também em Nova York. Eles estavam acompanhados do produtor Jack Antonoff e sua noiva.

O vocalista do The 1975 também já foi visto diversas vezes em shows da cantora durante a The Eras Tour. Em um registro publicado por internautas, ele aparece cantando a música Lover.

Rumores de que Taylor e Matty estariam namorando começaram no início do mês com uma notícia publicada no jornal The Sun. Conforme a publicação, a cantora tera terminado o relacionamento de seis anos com o ator Joe Alwyn em fevereiro.