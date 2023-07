Titi Müller assume namorada com foto de beijo em rede social após polêmica de separação

Titi Müller assume publicamente o namoro de três meses com Lívia Lobato ao compartilhar fotos e vídeos nas redes sociais beijando e trocando carinhos com a relações públicas, durante o SP Gastronomia, no último sábado, 1º.

“Love is love (amor é amor)”, escreveu a apresentadora de 36 anos, na publicação no Instagram, em que as duas aparecem se beijando. Ela também colocou corações coloridos, formando a bandeira LGBT+. Titi e Lívia se conhecem há 10 anos.

Nas redes sociais, o romance foi celebrado por amigos famosos e seguidores. “Que isso? Estava na fila!”, brincou a atriz Samara Felippo. Já as apresentadoras Eliana e MariMoon, o ex-BBB João Luiz Pedrosa e o músico Lucas Silveira, da banda Fresno, comentaram na postagem com emojis de coração.

“Amar uma mulher é um ato de resistência. Apaixonada por vocês. Não consigo parar de elogiar! lindas”, escreveu uma seguidora da apresentadora. “Que a gente possa ter a liberdade de amar. Toda felicidade do mundo à vocês!”, comentou outra.

Titi Müller e Lívia Lobato se conhecem há 10 anos, mas assumiram o romance há 3 meses Foto: Instagram/@titimuller_

Nova fase

Continua após a publicidade

Titi Müller está comemorando uma nova fase depois de reviravoltas na vida pessoal e profissional. Ela deixou o Multishow após 10 anos.

Mãe de Benjamin, de 4 anos, a apresentadora estava solteira desde agosto de 2021, quando anunciou sua separação de Tomás Bertoni, da banda Scalene.

O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou, em abril deste ano, a liminar que proibia Titi de mencionar seu ex-marido. De acordo com o juiz Fernando José Cúnico, as declarações públicas da apresentadora “não contêm expressões ou mensagens ofensivas à imagem do autor” e se trata de uma “mera narrativa e opinião pelos fatos de sua vida, da maternidade, casamento e divórcio”.

Nas redes sociais, ela declarou que a decisão era uma “mordaça” em sua vida e contou, por meio de nota, que teve medo de infringir a decisão da Justiça. “Evitava dar entrevistas e até fechar alguns trabalhos com medo de ser multada”, disse Titi, que enfrenta mais de dez processos movidos por Tomás.

“Me policiava o tempo todo. No pedido da liminar, a defesa colocava uma multa milionária. Desde a vigência, pediram a execução 14 vezes. Graças a Deus, o juiz não acatou. Seria impossível para mim pagar essa fortuna”, declarou Titi.

“Afasta de mim esse cala-se, sim! Caiu a liminar da minha mordaça! Tive medo de falar, de ser eu. Perdi trabalhos, o sono, ganhei conhecimento jurídico e agora o reconhecimento de que estou andando no caminho certo. Finalmente posso falar livremente sobre qualquer assunto, sim!”, escreveu a apresentadora.