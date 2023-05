Tom Holland revela estar há mais de um ano sóbrio e que luta por sua saúde mental

Conhecido das telonas por interpretar o Homem-Aranha atualmente, Tom Holland comentou, em entrevista a revista Entertainment Weekly, sobre a decisão de cuidar da saúde mental, além de se manter sóbrio.

Ao falar sobre seu novo personagem - um jovem antissocial chamado Danny, que é preso após um tiroteio e passa por um processo de autorreflexão, na nova série Entre Estranhos (The Crowded Room) -, o ator revelou que está seguindo uma jornada pela sobriedade há um ano e quatro meses. Isso aconteceu com a ajuda desse personagem, que o fez refletir mais sobre o assunto.

“Aprender sobre saúde mental e o poder dela, e falar com psiquiatras sobre as lutas (dos personagens) Danny e Billy, tem sido algo muito informativo para minha própria vida”, disse Tom Holland.

Sem revelar qual é a substância de que tem evitado, o ator britânico destacou também que tem conseguido “reconhecer gatilhos” e estressores ligados ao vício, como as redes sociais.

Tom Holland como Homem-Aranha. Foto: Sony Pictures

Série ‘Entre Estranhos’

O Apple TV+ liberou na última quarta-feira, 10, o trailer de Entre Estranhos (The Crowded Room). Na prévia, Tom Holland aparece como o principal suspeito de um tiroteio na trama misteriosa, que ainda mostra a atriz Amanda Seyfried como a policial que tenta desvendar o envolvimento do protagonista no incidente. A estreia da série ficou marcada para 9 de junho.

Ao Entertainment Weekly, o britânico confessou ter encontrado dificuldades para sair do personagem após as gravações da nova produção. “Eu estava me vendo nele, mas na minha vida pessoal. Lembro-me de ter um pequeno colapso em casa e pensar: ‘Vou raspar minha cabeça. Preciso raspar minha cabeça porque preciso me livrar desse personagem’. E, obviamente, estávamos no meio das filmagens, então decidi não fazer isso… Foi algo diferente de tudo que já experimentei antes”, disse.

Tom Holland ainda destacou que espera que os espectadores da série “tenham mais respeito e mais empatia com quem está passando por problemas de saúde mental”. “Espero que as pessoas se sintam informadas sobre os poderes da saúde mental, as dificuldades, nossas incríveis habilidades para sobreviver”, afirmou.