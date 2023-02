Tom Sizemore, de ‘O Resgate do Soldado Ryan’, é internado em estado crítico após aneurisma cerebral

O ator Tom Sizemore, conhecido pelo trabalho no filme O Resgate do Soldado Ryan, está em estado crítico após sofrer um aneurisma cerebral. O artista deu entrada no hospital no último sábado, 18, depois de passar mal na sua casa em Los Angeles.

As informações são do jornal britânico The Guardian. Segundo o empresário de Tom, Charles Lago, a situação do ator é incerta e ele está em terapia intensiva sob observação. Conforme Lago, a família já está ciente do estado de saúde de Sizemore.

Leia também Assessora expõe crime em boatos sobre a morte de Silvio Santos: ‘Ele está bem’

Tom Sizemore está em estado crítico após ser internado por aneurisma cerebral. Foto: Gus Ruelas / REUTERS

Além de O Resgate do Soldado Ryan, longa protagonizado por Tom Hanks, o ator já trabalhou em filmes como Nascido em 4 de Julho, Fogo contra Fogo e Falcão Negro em Perigo.

Ele esteve envolvido em denúncias de assédio após ser condenado a três meses de prisão por agredir a ex-namorada em 2003. Em 2009, o ator foi denunciado pelo mesmo crime. Em 2016, ele foi novamente detido depois de agredir sua então companheira na cabeça.

Novas acusações contra o artista vieram à tona em 2017, quando ele foi denunciado por abusar de uma atriz de 11 anos durante as gravações de Mente Perigosa, filme de 2005. Sizemore chegou a ser afastado da produção, mas retornou meses depois após os pais da garota decidirem não apresentar acusações.





Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais