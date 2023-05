Treyce fala sobre retirada de ‘Lovezinho’ das plataformas digitais

No último dia 3, o hit Lovezinho, composição de WK e interpretada por Treyce, 17 anos, foi retirado do ar após as negociações com a cantora Nelly Furtado não terem dado certo.

Em entrevista ao Estadão, nesta quarta-feira, 10, Treyce revelou como se sentiu com o ocorrido e quais são os próximos passos da carreira.

“Eu fiquei muito triste, porque você ver uma música na qual você tanto trabalhou sendo derrubada não é uma coisa fácil. Uma coisa que poderia ter sido conversado se tudo tivesse chegado até mim”, confessou ela.

Sobre a decisão da Sony Brasil de retirar a música das plataformas de streaming, a cantora alegou que já está tratando com os advogados. “[Quero] Resolver isso da melhor forma possível, para ambas as partes saírem bem. Eu não vou desistir da minha música”, acrescentou. “Eu amo essa música”, explicou.

A cantora disse que não sabia sobre os possíveis problemas que a música poderia ter Foto: Divulgação/Ari Prensa

Treyce ainda explicou que não fazia ideia de que esse problema com Lovezinho poderia acontecer, pois não tinha conhecimento dos direitos autorais. “Porque na minha cabeça estava tudo certo. Hoje em dia eu entendi, que antes da gente soltar qualquer coisa, a gente tem que ver nossos direitos pra acabar não acontecendo essas coisas”, disse.

Sobre os próximos passos da carreira e as novas músicas e produções que estão por vir, ela fez mistério. “Minha equipe e eu estamos trabalhando muito. Daqui para frente vocês irão se surpreender muito com o que está por vir”, finalizou.

Continua após a publicidade