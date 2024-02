A apresentadora do Bem Estar, quadro interno do programa Encontro com Patrícia Poeta, Valéria Almeida foi parar no hospital com a família há uma semana. Tanto a jornalista da Globo quanto o filho e marido enfrentam uma infecção alimentar.

Internada há sete dias, ela contou no Instagram que já tinha passado pela experiência, mas nunca os três juntos. “Uma bactéria na comida. Uma família internada. Seis dias com tudo que uma infecção alimentar pode causar”, publicou em uma foto no quarto do hospital neste domingo, 4.

Apresentadora da Globo, Valéria Almeida publica foto de dentro do hospital após internação Foto: Reprodução/Instagram/@val.assim

PUBLICIDADE De acordo com Valéria, a família melhora gradativamente, mas cada um em ritmo próprio. O marido, Peterson Gomes, é o que evoluiu mais rápido e acompanha a família no hospital. “Ele olha pra gente e a gente olha pra ele”. Já o jovem, Lucas Nogueira, chega a dixer que “está perfeito e já pode ter alta”, segundo Valéria. Ela, no entanto, ainda não está tão bem.

“As bactérias seguem fazendo a festa (pra não dizer estragos) no meu corpinho”, afirmou a apresentadora, que não especificou qual bactéria afeta o trio. Entretanto, ela agradeceu a Deus pela família e às mensagens de carinho que vem recebendo dos seguidores, “entre dores, soros e antibióticos”.

No fim da publicação, Valéria diz que logo estará de volta. Mas não deu previsão de alta do hospital. Veja o post completo.

Nos comentários da postagem, a colega de programa Tati Machado deixou uma mensagem. “Minha amiga. Melhoras! Vai passar”, escreviu, seguido de um emoji de coração.

Publicidade

Ex-apresentadora da atração, Fátima Bernardes também comentou o post. “Melhoras para todos”, disse.