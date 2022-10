Vanessa Giácomo se inspira em amiga que teve relacionamento abusivo para personagem em ‘Travessia’

Vanessa Giácomo está no elenco de Travessia , nova novela das 21h da TV Globo , que estreou na última segunda-feira, 10. Na trama de Glória Perez , a atriz interpreta Leonor, que, segundo ela, foi inspirada na história de uma amiga que teve um relacionamento abusivo.

Leonor sempre admirou a irmã Guida, papel de Alessandra Negrini , mas ficou magoada ao descobrir que ela se casou com Moretti ( Rodrigo Lombardi ), um ex-namorado da adolescência que marcou sua vida por ter terminado sem explicações.

As irmãs Guida (Alessandra Negrini) e Leonor (Vanessa Giácomo) na juventude, em 'Travessia'. Foto: Paulo Belote / TV Globo

“Ela (amiga da vida real) ficou sabendo. Falei para ela: ‘Não vai ser 100%’. Até para não achar que a Leonor não é ela o tempo todo. Mas foi uma grande inspiração porque ela teve um relacionamento muito abusivo, no qual ela se culpava porque ele foi embora da vida dela. Ela teve questões e ama demais, tudo muito intenso. O amor-próprio é tão importante, a gente precisa se reconhecer como especial para não ficar depositando tudo no outro”, disse Vanessa durante o programa Encontro desta quinta-feira, 13.

A atriz ainda falou sobre os desafios do novo trabalho. “Todo novo personagem é um desafio enorme, mas a Leonor resolve as questões da vida dela de uma forma totalmente diferente de como eu resolveria. Sou muito prática e não me culpo. Quando vejo que estou errada, peço desculpas, tento melhorar. Mas isso vira uma questão para mulher, da gente achar que sempre tem culpa, por isso existem relacionamentos abusivos. Conheço várias mulheres que tendem a achar que a culpa é sempre delas, que não deu certo porque ela está errada. São questões que mulheres vivem e passam... Acho tão importante falar desse tema”, destacou.

Travessia, que substituiu Pantanal no horário nobre da TV Globo, tem direção de Mauro Mendonça Filho e conta com nomes de peso no elenco, como Lucy Alves, Chay Suede, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Humberto Martins, Cássia Kis, entre outros.