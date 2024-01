Vanessa Lopes ganha mais de 100 mil seguidores no TikTok mesmo após saída do reality; veja números

A saída de Vanessa Lopes do Big Brother Brasil foi um dos assuntos mais comentados na web na sexta, 19 - e isso repercutiu diretamente no número de seguidores da influencer. No dia seguinte ao fatídico momento em que a sister aperta o botão, no sábado, 20, Vanessa ganhou mais de 100 mil seguidores apenas no TikTok, a rede social que a alçou ao sucesso digital, totalizando 30,4 milhões. No Instagram, o sucesso se repete: ela ganha mais de 189 mil seguidores só na sexta, enquanto no sábado, mais 200 mil usuários passam a segui-la, somando 14,4 milhões de seguidores.

No X, Vanessa Lopes também cresce expressivamente. De pouco mais que 400 mil seguidores que ela somava no dia 9 de janeiro, a ex-sister saltou para 421, 2 mil. Perdeu pouco menos de 500 seguidores no dia 16, quando Pizane sai do reality, mas recupera esse número ganhando mais de 1,3 mil seguidores somente no sábado, 20. Nas três redes sociais, Vanessa Lopes soma mais de 45 milhões de seguidores. Apesar do sucesso, ela ainda não se manifestou em suas redes sobre a saída do reality.