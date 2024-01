Gloria Perez reflete sobre a desistência de Vanessa Lopes no BBB 24: ‘Identidade forjada’

A autora Gloria Perez decidiu dar a sua opinião sobre um dos assuntos do momento: a desistência da participante Vanessa Lopes na disputa pelo prêmio do Big Brother Brasil. A influencer digital, que ganhou fama no Tik Tok, apertou o botão de eliminação no fim da tarde desta sexta-feira, 19.

A influencer Vanessa Lopes e a novelista Gloria Perez Foto: Reprodução/ TV Globo; Wilton Jr/ Estadão

Em seu perfil no X, antigo Twitter, Gloria escreveu: “Quando a sua identidade é forjada no mundo virtual e você se vê jogada no mundo real...esse desconhecido”, escreveu a autora. No post, há uma imagem de Vanessa após ter apertado o botão para deixar a casa.

A desistência de Vanessa pegou o público e os demais participantes de surpresa. No entanto, a influencer já vinha dando alertas de que poderia deixar o programa, além de apresentar comportamentos contraditórios nos últimos dias.