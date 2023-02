Vera Fischer relembra parceria com Reginaldo Faria em encontro com o ator: ‘Yvete e Leãozinho’

Neste domingo, 12, Vera Fischer compartilhou um registro bastante especial. A atriz, de 71 anos, está em cartaz no Rio de Janeiro com a peça Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito e contou com um espectador ilustre na plateia: Reginaldo Faria.

“Gente! Será que Yvete e Leãozinho estão juntos de novo? Meu querido Reginaldo Faria foi uma delícia revê-lo ontem na peça!”, escreveu a veterana. O ator respondeu a publicação ressaltando o respeito que tem pela amiga. “Vera é uma admirável guerreira. Tenho por ela enorme respeito. Que continue assim por muito tempo. Pessoas como ela são raras”, disse.

Para quem não entendeu a referência, Vera e Faria contracenaram juntos em O Clone, trama exibida originalmente pela TV Globo em 2002, sendo reprisada por duas vezes: 2011 e 2021. A dupla marcou época como par romântico na novela escrita por Gloria Perez, que atualmente assina Travessia. Yvete e Leônidas, suas personagens, viviam entre idas e vindas, caindo nas graças do público.

“Como esquecer de Yvete e Leônidas?”, “A foto de milhões. Maravilhosos! Que delícia de encontro”, “Minha florzinha, que lindo é rever a Ivete com o Leãozinho juntos novamente! O melhor e o mais incrível casal de todo o universo!” foram alguns dos comentários na foto dos veteranos.

Relembre de uma cena do casal:

