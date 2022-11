Viih Tube e Eliezer quase ficam de fora da Farofa da Gkay

Publicidade

A influenciadora Gessica Kayane, conhecida como Gkay, resolveu mandar os convites da sua festa anual em ‘sacos de lixo’. E a iniciativa está causando situações inusitadas. Os ex-BBB’s Viih Tube e Eliezer relataram que a funcionária da casa quase jogou os convites fora, achando que os ‘sacos de lixo’ em forma de convites para a Farofa da Gkay eram realmente lixo.

Felizmente, Eliezer parou a ação bem na hora: “Eu estava chegando do Encontro e a Ceni [funcionária] estava descendo para alguma coisa. No elevador, ela falou assim: ‘Eli, aconteceu uma coisa estranha hoje. Chegaram dois sacos de lixo para você e para Viih, até perguntei para o entregador’”, falou o ex-brother, no GShow.

Ele comenta que ela nem entregou os sacos, só jogou fora. “Eu falei: ‘Ceni, é o saco do convite mais esperado do ano!’, e ela disse que estava lá fora. Desci correndo e peguei”, explicou.

No Twitter, Eliezer se divertiu com a situação. Confira:

Gente, não é que a ceni que ajuda a gente na casa da Viih, recebeu o saco do ingresso da farofa e achou que era realmente lixo e literalmente jogou no lixo o saco de lixo lkkkkkkkkkkkkkk — Eliezer 🐷🐙 (@eliezer) November 16, 2022





Além da dupla, outra influenciadora quase perdeu a chance de ir à festa de GKay. Mirella Santos, contou no Instagram que perdeu seu QR code que dá acesso à Farofa depois que seu cachorro mordeu o convite.