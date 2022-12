Will Smith revela que perdeu 14 kg: ‘lembram da minha foto com corpo de papai?’

Em um episódio especial, Will Smith assumiu o comando do Red Table Talk, programa original do Facebook, para falar de Emancipation — longa estrelado por ele, que estreou neste mês na Apple TV+. Durante a conversa com seus três filhos (Trey, 30 anos, Jaden, 24, e Willow, 22), o ator revelou que perdeu 14 kg durante a preparação para interpretar o protagonista, Peter.

Will lembrou da imagem que publicou no Instagram em maio de 2021, em que ele exibia o que chamou de “pior shape” de toda a sua vida. “Vocês se lembram da minha foto fora de forma, com ‘corpo de papai’?”, perguntou. “Essa foto foi no começo da minha preparação para perder peso e interpretar o Peter. Eu estava com uns 102 kg quando comecei e fiquei com 88 kg”.

O ator diz que procura se colocar no lugar da personagem. Segundo ele, no processo de preparação há sempre um momento específico em que acontece o entrelaçamento entre ator e personagem. “Há um momento mágico em que você sente o personagem tomando conta de você. Isso pode ser despertado por causa de uma cena, um objeto ou um sotaque, qualquer coisa”, disse.

Will lembrou de como aconteceu essa chave de virada quando estava fazendo o longa À Procura da Felicidade. “Chris Gardner me tocou na cena em que ele estava no banheiro em que ia dormir com seu filho. Quando eu entrei naquele banheiro eu entendi [quem ele era]”, recordou.

Will Smith interpretou Chris Gardner em 'À Procura da Felicidade'. Curiosamente, o seu filho na trama foi interpretado por Jaden Smith, que hoje tem 24 anos. Foto: Sony

Em Emancipation, o ator afirmou que foram as correntes colocadas em seu pescoço que o levaram até Peter. “Ela [a corrente] tira seu poder de ação, você não pode dar um passo, não pode se mover, não pode olhar ninguém no rosto”, descreveu. “Eu fiquei ajoelhado lá, com a corrente no pescoço por 15 minutos. Meu coração batia forte e, na minha cabeça, eu dizia ‘Will você não é livre’”, relatou emocionado.