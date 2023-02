‘Wings’: Jonas Brothers lançam primeira faixa de próximo álbum; ouça

Eles estão oficialmente de volta. Joe, Nick e Kevin Jonas, os Jonas Brothers, lançaram uma nova música, Wings, nesta sexta-feira, 23. A canção é a primeira do próximo disco do grupo, The Album, previsto para chegar ao público no dia 5 de maio.

Jonas Brothers lançaram 'Wings', primeira música de 'The Album', nesta sexta-feira, 24. Foto: Mario Anzuoni / REUTERS

Com pouco menos de 2 minutos, Wings dá início à nova era da banda, trazendo as vozes dos três harmonizadas com um teclado. A canção ganhou um clipe com a letra da música e registros dos irmãos viajando por uma estrada nos Estados Unidos.

Ouça:

No mesmo dia do lançamento, os Jonas Brothers também anunciaram que o pré-save do próximo disco também já está disponível no site oficial do grupo. “Estamos tão orgulhosos desta coleção de canções que fizemos e mal podemos esperar para ouvir quais são as suas faixas favoritas. A próxima era começa oficialmente agora”, escreveu a banda no Instagram.

Em breve, os irmãos devem anunciar uma nova turnê mundial. As datas ainda não foram divulgadas e não se sabe se o trio pretende passar pelo Brasil.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais