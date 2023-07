Xuxa reencontra ator de ‘Amor, Estranho Amor’ e lembra polêmica: ‘Achavam que era minha biografia’

Xuxa reencontrou Marcelo Ribeiro no segundo episódio de seu documentário na Globoplay. Na conversa, o artista revelou ter perdido trabalhos por conta da repercussão negativa do filme Amor, Estranho Amor.

Há 40 anos, o longa foi estrelado por Xuxa, que tinha 18 anos, e Marcelo, que tinha 12. O filme dirigido por Walter Hugo Khouri foi muito criticado devido a uma cena erótica envolvendo a artista e o ator que, na época, era menor de idade.

No episódio lançado nesta quinta-feira, Marcelo disse: “Infelizmente aconteceu essa ‘polemização’ do filme e me tirou do circuito. Porque minha imagem iria se associar negativamente ao teu nome. Eu sofri isso (...) Me abafaram, me colocaram em um caldeirão e acabou”.

Marcelo Ribeiro em 'Xuxa, o documentário' Foto: Reprodução/ Globoplay

A apresentadora lamentou que o público tenha ignorado a mensagem central do filme e acreditado que a história era inspirada na sua vida. “Parecia que não existia mais o filme, que o filme era meu, que era minha biografia, que eu fazia aquilo [na vida real]. A coisa que tinha por trás disso, que era importante as pessoas falarem, que é sobre a prostituição infantil”.

O ator voltou q desabafar sobre os impactos dessa polêmica em sua carreira e a apresentadora se solidariezou. “Todas as pessoas que falaram não para mim, não foram contra o Marcelo Ribeiro, foram para não afrontar a Xuxa. Eu tinha o desejo de fazer mais trabalhos, não pelo dinheiro, por satisfação pessoal, é o que eu gosto de fazer, mas eu tive que aprender a não gostar mais”.

“Queria muito que as pessoas dessem chance para ele se mostrar como ator. Não sei nem se ele quer, mas é uma vontade minha. Porque, na realidade, ele também foi julgado, pré-julgado, culpado e tudo numa época que não poderia e nem deveria”, refletiu Xuxa.