Zélia Duncan acorda antes do sol nascer para corrida em sua homenagem e dá dicas; veja vídeo

Antes da corrida, a cantora publicou um vídeo no Instagram mostrando que acordou antes mesmo do sol nascer e que já estava preparada para a maratona. “Bom dia para você que já acordou, que já está com a roupinha de correr. Eu estou com meu bonezinho da sorte, que eu corri minha maratona em 2010″, disse ela.

Depois da corrida, por volta de 11h, ela deu início a um show no Arena Parque Time Brasil, dentro do parque, que contou com a participação de Fernanda Abreu e Liniker. “Estou animada, cantei ontem, amei o show de ontem e hoje tem outros dois. Mas, antes, a corrida”, celebrou a artista.