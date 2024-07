Zezé Di Camargo admite falhas na voz: ‘Querem que seja o mesmo de 35 anos atrás. Não vou ser’

Zezé Di Camargo desabafa sobre críticas sobre a voz: "tenho 61 anos" Foto: Reprodução/YouTube/Piunti

Zezé Di Camargo, 61, chamou de “injustas” as críticas sobre ter desafinado em shows recentes. “Você não pode exigir do ser humano a mesma performance de quando tinha 20 e poucos anos, 30 anos. Eu tenho 61 anos, a diferença é muito grande”, afirmou em entrevista ao canal André Piunti no YouTube.

Em março e maio de 2023, viralizou nas redes uma performance onde Zezé parece desafinar ao lado do irmão, Luciano. À época, um vídeo pedia “luto” pelas falhas na performance do cantor.

Grande parte do meu repertório, eu canto no meu tom normal. Mas hoje eu preciso, antes, fazer um aquecimento de voz de 40 minutos para entrar e cantar. Antigamente, não. O meu aquecimento era dentro do campo", explicou o sertanejo. Em 2008, Zezé foi submetido a uma cirurgia nas cordas vocais, onde médicos encontraram um cisto. À época, ele parecia se esforçar para atingir notas em cima do palco. Cerca de um mês após o procedimento, a dupla retornou aos palcos.

Hoje, porém, o cantor atribui os eventuais desgastes à idade. “Isso é normal do ser humano. As pessoas não entendem. Elas querem que você seja o mesmo Zezé de 35 anos atrás. Não vou ser, por mais que eu me esforce”, desabafou na entrevista ao canal.

“Não dá para comparar e querer exigir de mim a mesma performance cantando nos mesmos tons”, acrescentou.