Zezé di Camargo revelou que precisou passar por um implante capilar depois de ter covid-19 três vezes. O cantor falou sobre os impactos do diagnóstico do vírus nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, o artista explicou que passou a receber questionamentos de seguidores se ele estava careca e, por isso, decididiu comentar sobre o procedimento:

Zezé di Camargo Foto: Instagram/ @zezedicamargo

Tive três [vezes] covid e meu cabelo ficou muito ralo em cima. Como eu tenho muito cabelo ainda, fiz um preenchimento [implante capilar]", explicou nos stories. "Tem gente especulando: 'Zezé está careca'. Eu nunca fui careca, gente. Tava raleando o cabelo. Pela idade e Covid… Não tem nada de calvície ainda. Se tivesse, eu ia assumir. Fiz apenas um preenchimento", comentou.

Recentemente, o cantor tem usado as redes também para comentar a participação da filha, Wanessa Camargo, no BBB 24. A sister protagonizou uma DR com Davi na madrugada desta terça-feira, 7, e seu pai disse:

“Só vou falar uma coisa com vocês: estou muito orgulhoso da minha filha”, disse o cantor em seus stories. Ele elogiou a coerência da participante do reality e disse estar aprendendo com ela. “Eu, que sou pai dela, estou aprendendo com ela”, completou.