“Só vou falar uma coisa com vocês: estou muito orgulhoso da minha filha”, disse o cantor em seus stories. Ele elogiou a coerência da participante do reality e disse estar aprendendo com ela. “Eu, que sou pai dela, estou aprendendo com ela”, completou.

Após a eliminação de Juninho no sétimo paredão do BBB 24, Davi chamou a cantora para uma conversa, na qual se desculpou pelas últimas atitudes que teve dentro da casa, tentando explicar o uso do “psiu” em algumas discussões.