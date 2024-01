Zilu abre o jogo sobre Wanessa Camargo no BBB: ‘Está em busca, profissionalmente, de se ajustar’

Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé Di Camargo Foto: Luciana Prezia/Estadão

Zilu Godoi, mãe de Wanessa Camargo, comentou sobre a participação da filha, Wanessa Camargo, no Big Brother Brasil 24. “As pessoas acham que a Wanessa, por ser filha de um cantor famoso e minha filha, está bem resolvida financeiramente, e não é. É uma pessoa que está trabalhando, está lutando. Ela tem dois filhos para criar, teve uma separação. Está em busca, financeiramente, de se ajustar, profissionalmente, de se ajustar”, opinou a mãe, em entrevista a Joby, do canal no YouTube TV Connect USA.

PUBLICIDADE Ela ainda rasgou elogios à primogênita, dizendo que ela está indo “muito bem” na casa, que está sendo “ela mesma” e não se une em grupos para “prejudicar alguém”. “Tanto que ela está se dando mal aqui fora por conta dessa situação”, disse, referindo-se ao que considera um favoritismo de Davi pelo público. A influencer esclareceu que acredita que o motorista de Uber seja um “menino bom e trabalhador, mas que não precisaria “jogar assim”. A ex-mulher de Zezé disse, ainda, o que não aprova no comportamento da filha dentro da casa. “Ela está fumando muito”, revelou. “[Diria também para] esquecer um pouco o Davi, porque ela não tem noção, como nenhum deles têm, de que o Davi é o queridinho aqui fora. Por enquanto, porque tudo pode mudar”.