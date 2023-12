6 Hotéis pet friendly perto de SP

Você precisa conhecer esses hotéis pet friendly perto de SP - 2 na capital e 4 a uma hora de distância - que farão você sentir-se fora da cidade. Afinal, renovar as baterias é fundamental, né? E essa coisa de deixar os pets fora de programa é pensamento do passado. Hoje, temos ótimas opções para curtir com nossos filhos peludos. Como eu sempre falo: só não viaja na companhia dos cachorros quem não quer. Aproveita e baixa o e-book Guia de Viagem para Pets para ter acesso às melhores hospedagens do Brasil.

Marriott Executive Apartments

O Marriott é um aparthotel na Vila Nova Conceição. Então, seu primeiro ponto forte é a ótima localização, pois o bairro é arborizado e cheio de bons restaurantes. Ele fica a poucos minutos do parque Ibirapuera, que por si só já é uma grande atração. O hotel tem uma piscina de raia com espreguiçadeiras que é uma delícia e, claro, que os pets têm acesso a este espaço, só não podem nadar. Os apartamentos têm um, dois ou três quartos, você pode ficar uma noite ou uma estadia mais longa. Todos possuem sala separada do quarto, cozinha americana com fogão, microondas, geladeira, pratos, talheres, copos e panelas para fazer uma comidinha - no térreo de uma conveniência. A vista do quarto 1111 é fabulosa, pois você vê o skyline paulistano. No café da manhã pode escolher sentar nas mesas da varanda ou do salão interno.

Palácio Tangará

O Tangará é vizinho (de porta) do parque Burle Max, ou seja, da janela e varanda de alguns apartamentos, assim como, da piscina e do restaurante você admira as árvores deste santuário verde em plena capital paulista. O hotel é um deslumbre e realmente parece um palácio. Sua arquitetura clássica harmoniza perfeitamente com o conforto e requinte das áreas sociais. O restaurante Pateo do Palacio tem mesas ao ar livre, ao lado de um chafariz. É por lá que tomamos café da manhã com os pets, além das demais refeições. Bem, os quartos são enormes, super bem decorados, com lençóis que nos mantém um tempinho a mais na cama, que diga-se de passagem, é gigante. O kit pet é uma graça e tem até lençol bordado e travesseiros. Dentro do hotel tem um jardim que serve super bem como área de alívio dos pets. O atendimento é irretocável, é claro.

Radisson RED Campinas

O RED é um braço moderno e com ótimo custo X benefícios do Radisson. Ele fica no bairro de Cambuí, em Campinas, cerca de uma hora da capital. A entrada do hotel e demais salas de convivência são super instagramáveis, portanto, invista um tempinho para fotografar seu pet nelas. Há quartos com salas e sacadas e outros menores, mas todos confortáveis e funcionais. Os pets têm livre acesso à área da piscina (mas não podem entrar dentro dela), apenas cuide porque Campinas é bem mais quente do que SP e o chão pode esquentar demais. O café da manhã é servido no formato buffet e as mesas pet friendly ficam no jardim interno. Caso chova, use uma das salas ao lado do check in. Cambuí é um bairro com boas opções de restaurantes, vale dar uma voltinha.

Novotel Itu

O Novotel Itu trata-se de um resort a uma hora de São Paulo que você entra e não tem a mínima necessidade de sair, pois há muitas opções de lazer e um restaurante que atende todas as refeições, inclusive o lanchinho da tarde. Os 343 quartos se espalham pelo prédio com varandas e de onde se tem uma vista magnífica das piscinas, quadras de tênis, beach (tênis e vôlei), futebol, gramado e árvores com redes penduradas. Frequentado por famílias com crianças - ainda limita o porte dos pets até 15 quilos (e eu batalho para isso mudar), portanto, os cães precisam gostar do agito dos pequenos e de muitas pessoas. Em uma das piscinas está a área pet friendly com ganchinhos para a gente prender a guia do pet e ficar tranquilo. As refeições são feitas na varanda externa e coberta e isso não é ruim porque a temperatura em Itu costuma ser sempre alta. Toda vez que me hospedo nele volto gostando ainda mais.

Pullman Guarulhos

O Pullman Guarulhos fica a poucos minutos do aeroporto de Guarulhos e sempre tem comissários de bordo hospedados nele, além de passageiros em trânsito entre cidades. Entretanto, também é um refúgio urbano, pois está perto da capital e, mesmo assim, nos tira da agitação da cidade. A piscina fica nos fundos, é rodeada de verde, com um ótimo tamanho e tem várias espreguiçadeiras em volta. Observe que há uma sinalização nas mesinhas onde o público com pet é bem-vindo. Ainda no jardim, há um pet park cercado. No restaurante, as mesas pet friendly ficam ao lado do bar, há ganchos para prender a guia dos pets e sofazinhos para eles se deitarem. Os quartos são enormes, confortáveis e charmosos. E os pets são recebidos com um kit caprichado onde vem uma cama, comedouros, tapete higiênico e plaquinha de Não Perturbe comunicando que há pets no quarto. Em ocasiões especiais, como aniversários, eles nos recebem com diversos mimos e cartões. Nós passamos o aniversário da Ella no hotel e ela ganhou água de coco e brócolis, depois do hotel investigar nosso Instagram e descobrir as preferências da minha cachorrinha. Fofo, né?

Villagio Embu

Mais uma opção perto de São Paulo para dar uma escapada, o Villagio Embu fica em uma grande área verde com piscina ao ar livre e coberta, campo de futebol, quadra de beach tênis, sala de jogos, academia e trilhas. No restaurante, há mesas no salão interno e também na varanda coberta. Sinalizações mostram onde podemos sentar com os pets e os locais dos ganchos para prender as guias deles. Não há restrição, nossos cães são bem-vindos em todos os espaços. Os quartos são super espaçosos e os pets são recebidos com caminha, comedouros e tapete higiênico. O hotel funciona como pensão completa. Ele não é luxuoso, mas entrega conforto, diversas opções de lazer e está em dia com todos os pré requisitos de um bom e justo hotel pet friendly.