Karen Bachini faz vídeo revelando ser uma pessoa intersexo

A youtuber, influenciadora e empresária Karen Bachini publicou um vídeo nesta terça-feira, 21, afirmando ser intersexo. Conhecida nas redes sociais por publicar resenhas de maquiagem, técnicas e dicas do universo de makes, Karen possui mais de 1 milhão de seguidores em seu Instagram.

Além de se dedicar às redes, a influenciadora possui uma marca própria de maquiagem, a Karen Bachini Beauty. Durante o vídeo, a influenciadora explicou que precisou tomar hormônios femininos, já que o corpo dela não os produzia.

Ela ainda disse que realizou alguns exames e se entendeu sendo uma pessoa pseudo-hermafrodita feminina. Sendo assim, possui os genitais e órgãos internos referentes ao sexo feminino, mesmo não produzindo os hormônios.

A guru das maquiagens precisou resgatar exames de saúde antigos, de quando tinha 18 anos, quase 20 anos atrás, para, assim, entender todo o processo. Foi através dessa pesquisa que fez a descoberta.

“Categorizando em um termo geral para as pessoas entenderem, eu sou pseudo-hermafrodita feminina, onde tenho as genitais e os órgãos internos, mas não possuo qualquer tipo de hormônio. Naquela época, quando você vai fazer seus exames, entra em um consultório médico, muitas vezes são impostas decisões. Naquela época eu fui aos médicos e não sabia o que estava acontecendo com meu corpo, meu ovário era desse ‘tamainho’, eu não tinha glândula mamária, tava totalmente com o corpo atípico”, começou a explicação.

Ela explicou que quando procurou ajuda médica, na época da adolescência, foi diagnosticada com menopausa precoce. Os médicos impuseram um diagnóstico que seria o tratamento com hormonização (estrogênio) e o uso da pílula anticoncepcional.

Após a publicação de um vídeo onde Karen explicava a questão dos hormônios e partilhava um pouco de sua história, alguns seguidores indicaram que ela poderia ser intersexo. “Demorou alguns meses para eu tomar uma curiosidade dentro de mim para saber se eu era mesmo ou não uma pessoa intersexo. Porque no começo não me parecia ser verdade. É uma coisa que você precisa realmente entender, aceitar e aí sim buscar a sua história”, enfatizou.

Os internautas reagiram nas redes demonstrando apoio e solidariedade à Karen, por ela ter feito um vídeo tão íntimo e delicado.

Há um ano a Karen Bachini fez um vídeo falando sobre questões hormonais e coisas que descobriu. Agora com ajuda médica ela entendeu que é uma pessoa intersexual.

Estou chocado com pessoas LGBTQIAP+ inviabilizando esse fato.

Gente o “i” da sigla não é de Invisível. — Maserati 🔱 (@sabinos_iss) March 21, 2023

Tô assistindo esse vídeo e acho que é o vídeo mais precioso que a Karen Bachini já lançou. pic.twitter.com/R6JHr01GQt — 🚨🕯️ Orion Czar 🕯️🚨 (@orionczar) March 21, 2023

karen bachini por favor pare de quebrar a internet toda semana da um descanso de um mês pic.twitter.com/TyoSKetiaj — tulio (@tloS2tlo) March 21, 2023

A pessoa intersexo é aquela que nasce com características sexuais biológicas que não se encaixam nas categorias típicas do sexo feminino ou masculino.