Incorpore o feng shui aos seus hábitos e aplique na sua casa em 2023

Arte chinesa milenar que significa, literalmente, vento e água, o feng shui vai além do posicionamento ideal de móveis e inclusão de objetos na decoração, mas diz respeito também aos hábitos que podem trazer prosperidade e paz para a sua casa e, consequentemente, dia a dia.

Que tal, então, começar 2023 com a aplicação de algumas diretrizes desta arte? Não é preciso grandes investimentos nem mudanças profundas para trazer a harmonia para dentro de casa. "O principal foco é atrair boas energias e evitar as negativas", explica a arquiteta especializada em psicoarquitetura Luciana Patriarcha. Por isso, é importante que os moradores estejam gratos e em conexão com sua casa.

Em primeiro lugar, faça uma boa organização de armários e gavetas. Jogue tudo que está vencido ou quebrado (acredite que não vai achar pouca coisa) e conserte o que ainda pode ser útil na sua rotina. Em seguida, doe o que não precisa ou aquilo que estava acumulado sem utilidade.

Prateleiras nas laterais e água são indicados para fluidez e abundância (foto: Clarice Semerene/Pinterest)

Troque lâmpadas queimadas, repare móveis, recupere paredes desgastadas e agende a manutenção de infiltrações ou vazamentos - uma torneira ou chuveiro pingando representa a abundância indo embora. Tenha em mente que um lar "doente" pode afetar a alegria dos moradores.

Considere cada ambiente da casa com sua própria energia, mas também como parte integrante de um todo. Madeira, cristais e espelhos (precisam refletir imagens inteiras, como a mesa de jantar, por exemplo, para atrair abundância) são itens fundamentais na prática do feng shui. Plantas naturais e água corrente, na forma de fontes ou quadros com ondas do mar, cachoeiras e rios, são manifestações da natureza que devem ser incluídas as na decoração.

Mantenha sempre a porta do banheiro e a tampa do vaso sanitário fechados, pois é neste cômodo onde acontece o maior desprendimento de energia. Nas salas, dê preferência a prateleiras laterais e mesas de centro circulares para que o ambiente fique livre para a circulação de energia vital.

Plantas naturais e mesas circulares renovam o fluxo de energia (foto: Pinterest)

As cores possuem papel fundamental no comportamento: enquanto as nuances claras proporcionam tranquilidade, as tonalidades fortes tocam o lado social e incentivam o diálogo e a criatividade. Explore não só o sentido visual, mas também o olfato por meio de difusores de ambiente e incensos.

Uma curiosidade: os números múltiplos de 9 ajudam na conclusão e realização de sonhos. Comece o ano renovando suas energias! Feliz 2023! Estarei de volta com os posts a partir de 10 de janeiro. Até lá!