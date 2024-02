Ainda que suas raízes se encontrem na moda, o quiet luxury é um hábito que esclarece novas diretrizes de compra, a partir da conscientização do uso de materiais sustentáveis e do não-acúmulo de objetos. "Ele reforça ainda mais a valorização do trabalho artesanal, das produções autênticas e autorais, o que eu chamo de triple A do luxo brasileiro", define Celina Bühler, professora e especialista no mercado de luxo formada pela École d'Art, Culture et Luxe (França). Débora Torquato, executiva de marketing do estudiobola, também aponta que a beleza do quiet luxury é a individualidade de cada um, da liberdade de poder escolher o que mais lhe parece certo, independentemente de qualquer movimento pré-anunciado/ditado, marca ou estampa.

Mais que um abrigo, a casa se tornou um templo que precisa estar conectado com os valores e propósitos de quem a habita, consequência da mudança das relações durante a pandemia. O anfitrião passou a valorizar momentos, experiências e memórias. "O quiet luxury se traduz em uma casa voltada para o morador, com design e uma elegância sutil moldados para este conforto. É a mesma relação que fazemos com o guarda-roupa: não é a quantidade, mas a qualidade: três bons ternos, cinco boas calças e cinco bons sapatos", avalia Guilherme Leite Ribeiro, fundador do estúdio Nada se Leva e diretor criativo da Lider.

Referências de design baseadas no minimalismo - no sentido da contenção e boas escolhas do consumo -, biofilia/sustentabilidade e identidade defendem este conceito, cujas escolhas vão além do armário e contemplam ambientes da casa. Especificamente no design de interiores, este movimento enfatiza materiais nobres e naturais e com foco em processos artesanais de produção tanto para mobiliário, artigos de decoração como também enxoval.