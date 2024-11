Conheça marcas de roupa e acessórios divertidos

Carteira Star Caramel, da Ilustralle, por R$ 49,90 Foto: @ilusttralle via Instagram

Estampas diferentes, cores vibrantes e frases engraçadas. Essa é a proposta de marcas criativas e autorais. Se você está cansado de usar bege e preto, ou quer apenas elevar um look, é possível apostar em acessórios e peças que se destacam.

Coleções com personagens como a Turma da Mônica e a Hello Kitty são algumas das propostas de lojas brasileiras autorais, como a Desgosto e a Alexandre Pavão. Confira algumas seleções de marcas que seguem esse estilo:

Desgosto

PUBLICIDADE A marca Desgosto brinca com os conhecidos personagens da Turma da Mônica em produtos como jaquetas, bonés e camisetas para quem deseja um pouco de nostalgia nas roupas. O fundador, Lucas Garcia, é natural de Curitiba, onde a loja digital foi fundada. As camisetas custam entre R$ 170 e R$ 230. As peças são embaladas em caixas que remetem a cereais, e enviadas para todo o Brasil. Atualmente, também é possível encontrar produtos Desgosto na loja Work In Progress, localizada na Alameda Prudente de Moraes, em Curitiba.

Sante Acessórios

Para quem prefere inovar mas não quer sair muito da zona de conforto, o ideal é apostar em acessórios. A marca Sante trabalha com joias, semijoias e bijuterias inovadoras: as coleções de formiguinhas, peixes e outros pingentes são adornadas com pedras coloridas, em composições variadas.

Fundada em 2011, ela também conta com itens de casa e roupas. A categoria de mais vendidos tem itens que giram em torno de R$ 39,90 até R$89,90.

Ilustralle

Ainda no nicho dos acessórios, que tal apostar em bolsas e carteiras “diferentonas”? A loja Ilustralle trabalha com papelaria criativa, além de itens como carteiras, ecobags, chaveiros e bonés.

Com frases divertidas e estampas de croissants, os produtos variam muito em estilo, mas são perfeitos para quem gosta de produtos com um toque de criatividade.

Alexandre Pavão

Conhecida pelas bolsas coloridas e cheias de “penduricalhos”, a Alexandre Pavão é uma marca autoral que abraça a estética divertida. A nova coleção, que celebra os 50 anos da Hello Kitty, inovou mais ainda: com estampas e formatos diferenciados, a personagem traz a nostalgia para as bolsas, carteiras e roupas.

Além das cores diversas, Alexandre Pavão trabalha com o xadrez e as aplicações de cristais, as bolsas “caixa” e o até mesmo no mule, tipo de sapato sem salto no estilo slip-on.

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.