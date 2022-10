Novo tênis da Adidas recria meme icônico de Homer Simpson

Publicidade

Quem nunca viu a cena em que Homer Simpson anda de costas e se esconde em um arbusto, precisa assistir o episódio 16 da quinta temporada da série Simpson. Em busca de tornar essa referência mais real, a Adidas lançou recentemente um modelo de tênis Stan Smith com uma personalização do meme do Homer Simpson, estampado no calcanhar. O próprio arbusto possui uma textura felpuda no calçado, para dar mais volume.

Time to head back into the bushes! Another episode of #TheSimpsons is in the books. pic.twitter.com/l7SW6a9Uz5 — The Simpsons (@TheSimpsons) January 14, 2019

O lançamento ocorreu após muitos pedidos de fãs da marca e do desenho animado, que haviam criado suas próprias prévias de como ficaria uma junção dos dois mundos. Apesar de liberar prévias, a Adidas não informou preços ou quando a venda do novo calçado irá começar.

Adidas dos Simpsons

Esta não é a primeira colaboração do desenho com a Adidas. Anteriormente, a marca de calçados havia divulgado um outro tênis, da linha Superstar, com referência a Marge Simpson. Nele, o icônico cabelo azul da matriarca dos Simpsons preenche todo o adereço, dando a impressão de estar solto.

Adidas dos Simpsons





