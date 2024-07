Tendências de nail designer que estão dominando os salões brasileiros em 2024

“Antes, encontrar profissionais que trabalhassem com esmaltação em gel era raro, mesmo quando o alongamento já estava em alta. As técnicas chegavam aos salões já ultrapassadas, e os produtos disponíveis no mercado não atendiam às necessidades para a produção das tendências, devido à limitação tecnológica, com secagens lentas e cores sem efeitos diferenciados. Mesmo com o interesse das clientes, as manicures não conseguiam reproduzir as referências usando os esmaltes comuns disponíveis na época”, explica a nail designer, instrutora e manicure há 14 anos, Mayara Kumasaka.

No entanto, nos últimos 5 anos, o mercado nacional avançou, conseguindo acompanhar de perto as tendências internacionais. Hoje, as técnicas são constantemente atualizadas, refletindo um setor dinâmico e inovador.