Nasce primeiro neto de Eike Batista e Luma de Oliveira; Thor; veja foto

O empresário Thor Batista tem 32 anos e é casado com a modelo Lunara há dez. Ele é filho de um dos (hoje, ex) casais mais badalados dos anos 1990, do empresário midiático Eike Batista com a atriz Luma de Oliveira.

Em 1999, ela causou polêmica ao desfilar na Sapucaí com uma coleira cravada em diamantes com o nome do marido, Eike. O casal se separou em 2004, mas o acessório segue inspirando outras celebridades, de Sabrina Sato a Laura Neiva.