Quem é Renata Abravanel, filha que Silvio Santos preparou para gerir império da família?

A morte do apresentador Silvio Santos, ocorrida na madrugada do último sábado, 17, aos 93 anos, deixou, além do luto em seus fãs, a curiosidade sobre o futuro do SBT. Até o momento, o nome de Renata Abravanel, a caçula, a “filha número seis”, desponta como uma possível sucessora no comando da emissora.

Renata Abravanel, uma das seis herdeiras o Silvio Santos. Foto: Silvana Garzaro / Estadão

PUBLICIDADE Renata, 39 anos, é formada em administração pela Universidade Liberty, nos Estados Unidos, e possui uma especialização em gestão por instituições brasileiras. Em 2022, concluiu um curso voltado para a presidência de empresas na prestigiada Universidade Harvard. Renata atua nos bastidores desde 2020, na Presidência do Grupo Silvio Santos, compartilhando a liderança do SBT com sua irmã Daniela Beyruti, responsável pelo artístico da emissora.

A primeira vez que Renata falou publicamente sobre a sucessão do pai foi em 2014, quando afirmou à revista Contigo que a família já estava trabalhando no plano de sucessão, mas enfatizou que “Silvio Santos é insubstituível”. Renata descreveu o pai como seu mentor, destacando a importância de sua visão e do modo como conduzia negócios.

“É óbvio que estamos trabalhando nisso, toda função importante tem que ter um plano B. Porém, Silvio Santos é insubstituível. Meu pai é meu mentor. Gosto de observar como ele conduz reuniões, sua visão e o jeito como trata as pessoas. Eu duvido que ele vá se aposentar tão cedo”, declarou na época.

Em 2016, uma consultoria foi contratada para ajudar a reequilibrar as contas do SBT e planejar o futuro da emissora, e o nome de Renata já figurava como uma potencial sucessora.

Com uma postura reservada, Renata mantém sua vida pessoal longe dos holofotes. Casada com o empresário Caio Curado desde 2014, ela é mãe de dois filhos, Nina, de 5 anos, e André, de 3. Em 2021, Renata optou por desativar suas redes sociais, reforçando sua decisão de viver de forma mais “normal”..